Feierliche Nachprimiz in Thannhausen mit Neupriester Peter Schneider

Die Pfarreiengemeinschaft Mindeltal lud zu einer feierlichen Nachprimiz mit Neupriester Peter Schneider in die Stadtpfarrkirche Thannhausen. Der aus Ottobeuren stammende Neupriester hatte im Juni von Bischof Dr. Bertram Meier in Augsburg die Priesterweihe empfangen. Zahlreiche Gottesdienstbesucher freuten sich über die Gelegenheit, den Neupriester predigen zu hören und von ihm den Primizsegen zu erhalten. In der Predigt des Zelebranten war sein Primizspruch spürbar: "Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat (Joh. 3, 16)“. Laut Neupriester Peter Schneider geht es um eine Liebe, die sich für uns gänzlich hingibt , weil sie uns ganz bejahen und ganz annehmen , und die uns nichts weniger als das Leben in Fülle schenken möchte. Neupriester Peter Schneider wird demnächst in Vöhringen sein Wirken fortsetzen.

