Thannhausen: Ferienprogramm

Thannhausen

Ferienprogramm

Ferienprogramm bei den Thannhauser Schützen.
Von Gisela Thoma
    Das Foto zeigt hinten von links das Helferteam mit Franz Thoma, Tobias Schönborn und Max Miller mit den Jugendlichen, Foto: Gisela Thoma

    Im Rahmen des Ferienprogramms bei den Thannhauser Schützen konnten die Jugendlichen den verantwortungsvollen Umgang mit dem Luftgewehr ausprobieren. Dass es gar nicht so einfach ist in die Mitte zu treffen, zeigte sich schnell. Doch mit etwas Übung klappte es mit der Zeit schon besser und mancher Schuss landete im Zentrum der Scheibe. Neben einer kleinen Stärkung gab es für alle Teilnehmer zum Schluss noch eine Teilnahmeurkunde. Das Foto zeigt hinten von links das Helferteam mit Franz Thoma, Tobias Schönborn und Max Miller zusammen mit den Jugendlichen.

