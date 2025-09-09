Ferienprogramm bei den Thannhauser Schützen

Nachdem der erste Termin wetterbedingt abgesagt werden musste, konnten die Jugendlichen im Rahmen des Ferienprogramms bei den Thannhauser Schützen dann bei schönstem Sonnenschein den verantwortungsvollen Umgang mit dem Blankbogen ausprobieren. Insgesamt zeigte sich, dass es gar nicht so einfach ist, dem Zentrum der Scheibe möglichst nahe zu kommen. Neben einer kleinen Stärkung gab es für alle Teilnehmer auch noch eine Teilnahmeurkunde. Das Foto zeigt hinten von links das Helferteam mit Elke Frey, Mia Frey, Roland Frey und Oliver Schmid zusammen mit den Jugendlichen.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!