Ferienprogramm „Mission Goldmedaille“

Unter dem Motto „Mission Goldmedaille – Laufen, Springen, Werfen“ veranstaltete die TSG Thannhausen, Abteilung Leichtathletik, ein sportliches Ferienprogramm für Kinder zwischen 6 und 12 Jahren. Der Thannhauser Sportplatz wurde zum Schauplatz für Spiel, Bewegung und jede Menge Spaß, denn nicht nur der Wettkampf, sondern vor allem die Freude an der Leichtathletik stand im Mittelpunkt. Rund 20 Kinder nahmen an dem Ferienprogramm teil In den klassischen Disziplinen Sprint, Weitsprung und Wurf konnten sie sich mit viel Begeisterung ausprobieren. Die beiden Übungsleiter der TSG, Manuela Groß und Samuel Schwab, sorgten mit abwechslungsreichen Spielen und Übungen dafür, dass die Kinder mit voller Energie dabei waren und sich richtig austoben konnten. Zum Abschluss fand eine feierliche Siegerehrung statt, bei der Markus Tschanter jedem Kind eine Urkunde und eine goldene Medaille überreichte. Die leuchtenden Augen der jungen Athleten zeigten: Dieses Ferienprogramm war ein voller Erfolg.

