Entenküken in Becken gefangen: Feuerwehr Thannhausen rettet die Tiere

Zu einem tierischen Notfall wird die Thannhauser Feuerwehr gerufen: Zwölf Entenküken sind in einem Betonbecken gestrandet. Ente gut, alles gut.

Am Freitagnachmittag ist die Feuerwehr Thannhausen ausgerückt, um eine Entenfamilie zu retten. Vor Ort zeigte sich, dass bei einer ortsansässigen Firma zwölf Entenküken gemeinsam mit ihrer Mutter in einem betonierten Absetzbecken schwammen, schreibt die Thannhauser Feuerwehr in ihrem Einsatzbericht. Um aus dem Becken wieder herauszukommen, musste die Entenfamilie eine senkrechte Kante von etwa zwei Metern Höhe überwinden. Da die Entenmutter ihrem Nachwuchs noch keine Flugstunden gegeben hatte, gelang die Flucht aus dem Becken leider nur ihr alleine.

Tierrettung in Thannhausen: Mit der Drehleiter wird ein Rettungsboot ins Wasserbecken gehievt

Zur Rettung der Küken brachten die Einsatzkräfte mithilfe der Drehleiter ein Rettungsboot in dem Absetzbecken zu Wasser. Ausgerüstet mit einem Kescher versuchte die Bootsbesatzung nun, die Entenküken einzufangen. Allerdings mussten die Feuerwehrleute rasch feststellen, dass der Entennachwuchs bei den Schwimmlektionen wohl umso aufgepasst hatte und so den Rettern mehrmals entwischte. Glücklicherweise begaben sich die Küken nach kurzer Zeit über ein Zulaufrohr in ein vorgesetztes kleineres Becken. In diesem konnten ein Mitarbeiter der Firma den Entennachwuchs einfangen.

Am Freitag rückte die Feuerwehr Thannhausen aus, um kleine Enten zu retten. Foto: Feuerwehr Thannhausen

Im Anschluss setzte die Feuerwehr die Küken an einem nahegelegenen See aus, an dem die Wiedervereinigung mit der Mutter möglich sein sollte, da diese das rege Treiben um ihren Nachwuchs aus einer sicheren Entfernung ständig beobachtet hatte. (AZ)