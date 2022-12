Feuerwehreinsätze in Thannhausen kosten künftig mehr

Plus Die Feuerwehr in Thannhausen hat seit dem Sommer eine neue Drehleiter. Diese teure Investition erhöht nun auch die Kosten für Hilfseinsätze der Wehr.

Seit dem Sommer besitzt die Thannhauser Feuerwehr ein neues Drehleiterfahrzeug. Aufgrund ihrer Größe ist die Stadt dazu verpflichtet, ein Drehleiterfahrzeug zu unterhalten. Die Investition war trotz Fördergeldern sehr teuer. 720.000 Euro hat das Fahrzeug gekostet. Darum muss für die Feuerwehrdienstleistungen nun auch mehr von den Nutznießern zurückgefordert werden. Der Stadtrat Thannhausen billigte in seiner Dezembersitzung nun die neuen sogenannten Verrechnungssätze. Außerdem wurde im Zuge dessen gleich die neue Mustersatzung des Bayerischen Gemeindetages dafür angeglichen.