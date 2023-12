Thannhausen

Fire-Bar in Thannhausen muss Außenplätze im Winter abbauen

Plus Die Parkbucht mit Außensitzplätzen vor der Fire-Bar darf nur bis Oktober genutzt werden. Warum der Bauausschuss Thannhausen die ganzjährige Genehmigung versagt hat.

Von Annegret Döring

Es ist tiefster Winter und ziemlich kalt inklusive weißer Schneepracht. Kaum jemand kann sich vorstellen, in dieser Jahreszeit draußen zu sitzen und dort zu essen oder zu trinken. - Obwohl, bei den Advents- und Weihnachtsmärkten tut man das ja auch, dick eingemummelt in Winterjacke, Schal und Mütze. So kann man verstehen, dass auch die neuen Betreiber der Fire-Bar einen Antrag auf ganzjährige Außenbewirtung an die Stadt Thannhausen gestellt haben. In der jüngsten Bauausschusssitzung der Stadt wurde er behandelt.

Zur Vorgeschichte: Die Fire-Bar in Thannhausen wurde bis vor einiger Zeit von Lola Burkhardt betrieben. Diese hat sich jedoch in Richtung Augsburg umorientiert. Nach Umbau und mit neuem Konzept eröffneten Thomas Mayer und Michael Bornschlegl im Sommer die Bar neu. Aus Lolas Bar war die Fire-Bar geworden.

