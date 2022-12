Frau baut einen Autounfall bei Thannhausen und fährt davon

Kurz vor Thannhausen stoßen zwei Autofahrerinnen zusammen, weil eine Frau die Vorfahrt missachtet. Die Verursacherin fährt weiter, wird aber gefunden.

An einem Kreisverkehr kurz vor Thannhausen ist eine 28-jährige Autofahrerin am Montagmorgen gegen ein Auto gefahren, das auf der St2025 Richtung Süden fuhr. Die Unfallverursacherin missachtete die Vorfahrt der 25-Jährigen und fuhr nach dem Zusammenstoß weiter. Die 25-Jährige wurde leicht verletzt. Weil die Polizei Fahrzeugteile am Unfallort fand, ermittelte sie die 28-Jährige. Diese erwartet nun ein Strafverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Der Sachschaden beträgt ungefähr 8000 Euro. (AZ)