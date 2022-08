Frau fährt Auto in Thannhausen an – Zeugin handelt schnell

Eine 19-Jährige touchiert in Thannhausen ein anderes Auto und fährt davon. Eine Zeugin reagiert schnell.

Am Samstag hat eine 19-Jährige mit ihrem Auto in Thannhausen ein anderes touchiert und ist dann davongefahren. Weil eine Zeugin das sah, sich das Kennzeichen notierte und einen Zettel am touchierten Auto hinterlegte, konnte die Polizei die Autofahrerin finden. Der Sachschaden liegt laut Polizei bei ungefähr 3000 Euro. (AZ)