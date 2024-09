Frau schlägt zwei Personen ins Gesicht

In einer Bar in der Bahnhofstraße in Thannhausen kam es am frühen Samstagmorgen, gegen 3.30 Uhr zu einem Streit, bei dem laut Bericht der Polizei zwei Personen verletzt wurden. Eine 45-jährige, erheblich alkoholisierte Frau schlug im Verlauf der Auseinandersetzung einem 60-jährigen Mann und einer 38-jährigen Frau jeweils ins Gesicht. Beide Personen wurden, wie die Polizei weiter berichtet, leicht verletzt. Nach erfolgter Sachverhaltsaufnahme durch die Streife wurde der Aggressorin ein Platzverweis erteilt, gegen sie wurde ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. (AZ)