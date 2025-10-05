Icon Menü
Thannhausen: Frau vergisst Geld am Kontoauszugsdrucker: 1,5 Stunden später ist es weg

Thannhausen

Frau vergisst Geld am Kontoauszugsdrucker: 1,5 Stunden später ist es weg

Eine 58-Jährige hat in einer Bank eine Geldtasche mit Bargeld zurückgelassen. Bei ihrer Rückkehr war das Geld verschwunden, die leere Tasche noch da.
    Eine Frau hat eine Geldtasche auf der Bank vergessen.
    Eine Frau hat eine Geldtasche auf der Bank vergessen. Foto: Daniel Fleig (Symbolbild)

    Am Samstag gegen 8.50 Uhr hat eine 58-Jährige einen höheren Geldbetrag am Geldautomaten in der Bank am Raiffeisenplatz abgehoben. Wie die Polizei berichtet, steckte sie das Geld in eine Geldtasche, legte diese auf den Kontoauszugsdrucker und verließ die Bank ohne die Tasche. Als die Dame den Verlust bemerkte und nach circa 1,5 Stunden wieder in die Bank kam, war zwar die Geldtasche noch da, aber die zuvor abgehobenen Scheine fehlten. Zeugen, die Hinweise zu diesem Vorfall geben können, sollen sich bei der PI Krumbach unter der Telefonnummer 08282/9050 melden. (AZ)

