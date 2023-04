Frau wird beim Einkaufen in Thannhausen bestohlen

Ein bislang Unbekannter stahl einer Frau den Geldbeutel aus der Jackentasche. Die Geschädigte merkte dies erst, als sie mit dem Einkauf an der Kasse stand.

Bestohlen worden ist am Montag gegen 13 Uhr, eine 68-jährige Frau beim Einkaufen in Thannhausen. Wie die Polizei berichtet, befand sie sich in einem Supermarkt in der Bürgermeister-Raab-Straße. Als sie an der Kasse ihre Waren bezahlen wollte, stellte sie fest, dass ein bislang unbekannter Täter ihr den Geldbeutel aus ihrer Jackentasche entwendet hatte. Die Polizeiinspektion Krumbach bittet um Hinweise zu dem Diebstahl unter der Telefonnummer 08282/905-0. (AZ)