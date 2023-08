Thannhausen

06:00 Uhr

Für Baurecht am Thannhauser Beatussteig muss Birkenallee erhalten werden

Idyllisch zieht sich der Beatussteig in Thannhausen den Hang zum Schlossberg hinauf. Für ein Bauvorhaben hinter der Hecke am rechten Bildrand müssen unbedingt die alten städtischen Birken erhalten bleiben.

Plus Naturschutz ist der Stadt Thannhausen in dem idyllischen Gebiet unterhalb des Schlossbergs wichtig. Auch die nahen Eichen könnten problematisch werden.

Von Annegret Döring Artikel anhören Shape

Ein problematisches Bauvorhaben hatte der Bauausschuss in seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause noch zu beraten. Am steilen Beatussteig soll ein Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung gebaut werden. Das Grundstück grenzt direkt an einen Wald, in dem es bereits einmal Probleme mit dem Eichenprozessionsspinner gegeben hatte. Über das Grundstück hatte man bereits früher immer wieder beraten, weil nie ganz klar war, ob es dem Außen- oder dem Innenbereich zuzuordnen wäre. Bekanntlich dürfen im Außenbereich nur privilegierte Bauvorhaben realisiert werden, zum Beispiel von Landwirten.

Jedoch hatte das Landratsamt Günzburg als übergeordnete Baubehörde im Jahr 2006 eine Stellungnahme abgegeben, dass es sich bei dem Grundstück zwar um einen baurechtlichen Grenzfall handele, es jedoch noch dem Innenbereich zugeordnet werden könne. Es gab auf dieser Grundlage bereits einmal einen genehmigten Bauplan, doch das Grundstück wurde zwischenzeitlich veräußert und nun gibt es auch einen neuen Bauantrag, der mehr umfasst als das frühere Vorhaben.

