Fun & Brass: Diese alte Band ist unglaublich jung

Drei Konzertabende bestreitet die bekannte Big Band Fun & Brass Ende April in Thannhausen. Bereits jetzt gibt es einen Run auf die begehrten Tickets.

"In diesem Ton kommen wir nicht ins Geschäft." Vermutlich ist dem ein oder anderen dieser Gedanke durch den Kopf gegangen, als sich im Herbst 2001 einige junge Buben und Mädchen zum gemeinsamen Proben getroffen haben - die meisten davon noch im zarten Teenager Alter - wohlbehütet aufgewachsen in den umsorgenden Händen der örtlichen Jugendkapellen, jedoch fröhlich motiviert, an diesem neuen Projekt mitzuwirken.

Schnell war klar, der Ton ist ein anderer, als der bisher gewohnte. Nicht nur musikalisch gesehen: auch die Art und Weise, wie der frisch gebackene Big Band Leiter Konsti Eheim seine Vorstellungen mit den Jugendlichen umzusetzen versuchte, war völlig neu: irgendwie verrückt, irgendwie lustig, irgendwie anders, auf jeden Fall aber so, dass man als Musiker schnell wusste: ich hab Bock, da mitzumachen!

Vor über 20 Jahren begann die Geschichte von Fun & Brass

Das Projekt, von dem damals wirklich niemand wusste, was daraus einmal werden sollte, begann also vor 21 1/2 Jahren. Grund genug, dieses Jubiläum 2023 in großem Stile zu feiern. Denn obwohl die Mitwirkenden von Anfang an keine Kinder von Traurigkeit waren, schien es in den frühen 2000-er Jahren überhaupt nicht so, dass diese Big Band einmal große Hallen füllen sollte: Es gab einmal im Jahr ein kleines Konzert im Krumbacher Stadtsaal, die PA-Beschallungsanlage bestand aus zwei 15-Zoll-Verstärkern für Gitarre und Bass, das Publikum hauptsächlich aus Eltern und Großeltern der Musikerinnen und Musiker.

Gesang und Keyboard hat man sich aus heute nicht mehr recherchierbaren Gründen auch gespart, stattdessen setzte man auf Instrumente, welche ohne jeglichen elektronischen Schnickschnack auskamen ("Ein Klavier, ein Klavier, Konsti wir danken Dir"). Die vorgetragenen Songs waren teilweise in unterschiedlichen Tempi und Lautstärken vorgetragene Tonleitern. Erste Versuche, einzelnen Mitwirkenden das Solieren beizubringen, waren auch eher von mäßigem Erfolg gekrönt. Das wichtigste jedoch war, dass die jungen Musikerinnen und Musiker trotz allem unglaublich viel Spaß hatten, irgendwie waren die gemeinsamen Augenblicke doch von Anfang an schon das wichtigste.

Die Band Fun & Brass spielt Shows in der Thannhauser Mittelschule

Im Laufe der Jahre häuften sich dann die Anfragen. Egal, ob Sektempfang, Firmenjubiläum, Hochzeit, oder Open Airs in der Region, Konsti wusste, dass die Band Erfahrung sammeln und zusammenwachsen muss. Nur dann würde es irgendwann möglich sein, auf großen Bühnen zu spielen. In den 2010-er Jahren waren die Mitglieder der Band daher teils jedes Wochenende zu Auftritten, Proben, und privatem Vergnügen unterwegs. Diese Zeit hat die Band wohl am stärksten geprägt: gemeinsam Musik zu machen, war nicht mehr nur ein Hobby, sondern wurde für viele ein Lebensmittelpunkt.

Heute kennt man den Namen Fun & Brass. Wenn man ihn hört, denken wohl die wenigsten an eine Truppe junger vorpubertierender Menschen, deren tonaler Umfang jenen einer alternden Schildkröte kaum übertrifft, und die mit dem Thema Big Band und Jazz so viel anfangen können, wie Mick Jagger mit Votivhäkeldeckchen, doch das ist es, was das Leben eigentlich so spannend und lebenswert macht: nämlich die Veränderung.

Denn heute denkt man bei Fun & Brass an großartige Bühnenshows, an Musikerinnen und Musiker, die in diesem Bereich zu Hause sind und sich wohlfühlen und an Konzerterlebnisse, von welchen man noch Jahre später spricht. Nicht, weil Mama und Papa stolz sind, dass ihr Kind da oben auf der Bühne eine Tonleiter in extrem laut und in extrem leise spielen kann, sondern weil aus dem kleinen Projekt eine Band geworden ist, welche mitreißen und begeistern kann. Es lohnt sich also, eine der Shows, welche vom Freitag, 28. bis Sonntag, 30. April, jeweils um 20 Uhr in Thannhausen in der Mittelschule stattfinden, zu besuchen. Karten gibt es im Vorverkauf in der Geschäftsstelle der Mittelschwäbischen Nachrichten in Krumbach. (AZ)