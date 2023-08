Thannhausen

vor 48 Min.

Funkloch an der B300 bei Thannhausen wird geschlossen

Plus Telefonate im Auto reißen meist oben am Augsburger Berg bei Thannhausen ab. Das dortige Funkloch soll nun beseitigt werden.

Von Annegret Döring

Ein neuer Mobilfunkmast wird auf dem Gebiet der Stadt Thannhausen errichtet werden. Dies war Gegenstand der jüngsten Sitzung des Bauausschusses Thannhausen.

Einst bei der Vergabe der Lizenzen hatten sich die Mobilfunkbetreiber verpflichtet, Bundesfernstraßen flächendeckend mit Mobilfunk auszustatten. Das berichtete Bürgermeister Alois Held doch gibt es in Deutschland immer noch einige Funklöcher. "Immer oben an der Kuppe, wenn man von Thannhausen nach Ziemetshausen gefahren ist, rissen die Telefongespräche ab", erzählt eine Thannhauserin. Damit soll künftig Schluss sein. Denn die ATC Germany Holdings GmbH möchte oben am Augsburger Berg, gegenüber der Einmündung der alten in die neue B300 einen "Funkmasten in Stahlgitterausführung zum Betrieb von Sprach- und Datendiensten" errichten.

