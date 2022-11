Garagentor in Thannhausen beschädigt

Ein Garagentor in der Pfarrer-Mantel-Straße wurde beschädigt. Wie das passiert ist, ist noch unklar. Der entstandene Schaden liegt bei über tausend Euro.

Ein Unbekannter hat ein Garagentor in der Pfarrer-Magel-Straße in Thannhausen beschädigt. Ein Anwohner stellte am Montagnachmittag fest, dass die zwei unteren Felder seines Sektionaltores eingedrückt waren. Der Sachschaden liegt laut Polizei im unteren vierstelligen Bereich. Die Polizei teilt mit, sie wisse noch nicht, ob jemand gegen das Tor gefahren sei, oder ob eine Sachbeschädigung vorliege und bittet telefonisch unter 08282/905-0 um Zeugenhinweise. (AZ)