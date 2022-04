Gartensäule in Thannhausen beschädigt

Zeugen sucht die Polizei zu einer Sachbeschädigung in Thannhausen. Unklar ist noch, wie der Schaden genau zustande gekommen ist.

Im Zeitraum von Freitag, 18 Uhr, bis Samstag, 10 Uhr, ist in der Schlesierstraße in Thannhausen eine Gartensäule beschädigt worden. An der Säule entstand ein Schaden von etwa 100 Euro, schreibt die Polizei in ihrem Bericht. Auf welche Art und Weise die Säule beschädigt wurde, ist aktuell noch unklar.

Wie die Säule in Thannhausen beschädigt wurde, ist noch unklar

Zeugen, welche Hinweise zu dieser Sachbeschädigung geben können, können sich bei der Polizeiinspektion Krumbach unter Telefon 08282/9050 melden. (AZ)