Thannhausen

vor 51 Min.

Gebet vor dem geöffneten Tabernakel rund um die Uhr

Plus Warum eine selten gewordene Gebetsform in Thannhausen praktiziert wird und welche Zukunft sie hat. Sogar der Bischof kommt demnächst.

Von Dr. Heinrich Lindenmayr

168 Stunden hat die Woche. Man braucht also viele Betende, wenn in einer Gemeinde rund um die Uhr gebetet werden soll, 24 Stunden an jedem Wochentag, ohne Unterbrechung. In nur knapp zwanzig Gemeinden in Deutschland gibt es eine Eucharistische Anbetung rund um die Uhr. Seit über einem Jahr zählt Thannhausen zu diesen Gemeinden. Wir sprachen über diese heute nur noch selten praktizierte Gebetsform mit der Organisatorin Margarita Beßler und Florian Bach, dem leitenden Priester der Pfarreiengemeinschaft Mindeltal.

Wie viele Betende nehmen teil an der eucharistischen Anbetung rund um die Uhr? Seit wann gibt es diese Gebetsform in Thannhausen? Hat sie eine Zukunft?



Margarita Beßler: Wir haben derzeit zirka 100 Beterinnen und Beter, die verlässlich zu einem fixen Termin beten und zirka 40 Personen, die unregelmäßig teilnehmen. Begonnen haben wir mit der eucharistischen Anbetung im Jahr 2003 in der Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt. 2020, zu Beginn der Corona-Pandemie, verlegten wir die Anbetung in die Leonhardskapelle. Man kann das als eine Fügung Gottes sehen, denn die Leonhardskapelle wurde im 16. Jahrhundert in der Nähe zum Pestacker gebaut. Der heilige Leonhard ist der Patron zum Schutz vor Seuchen und Krankheiten. Rund um die Uhr beten wir seit dem Beginn des Ukraine-Krieges. Auch hier sehe ich einen Zusammenhang: Wo die Not wächst, erkennen die Menschen, dass gebetet werden muss. Wir verzeichnen seit 2003 eine stetige Aufwärtsentwicklung. Der Trend hält an, unsere Betergemeinde wächst kontinuierlich weiter. Beten hat Zukunft.

