Gelungenes Finale in der Mittelschule Thannhausen

35 Neuntklässler und 28 Zehntklässler erhalten ihre Zeugnisse bei den Abschlussfeiern in der Aula der Mittelschule.

Drei Abschlussklassen. 35 Neuntklässler und 28 Zehntklässler, durfte heuer die Mittelschule Thannhausen ins Berufsleben oder in ein anschließendes Schulleben entlassen. In zwei Feierstunden trafen sich die Familien der erfolgreichen Abschluss-Schülerinnen und Abschluss-Schüler in der Aula der Mittelschule.

Schulleiter vergleicht das Schulleben als Reise in einem Schulbus

Die Klasse 9b der Mittelschule Thannhausen. Links Schulleiter Matthias Unger, rechts Klassleiter Markus Wörnhör. Foto: Matthias Unger

Schulleiter Matthias Unger verglich das Schulleben als Reise wie in einem Schulbus, in dem die einen Musik hören, die anderen quatschen, aus dem Fenster schauen oder essen. Und nun, am Ende von neun beziehungsweise zehn Schuljahren spucke dieser Reisebus nun die Abschluss-Schülerinnen und Abschluss-Schüler aus, um die Reise mit ihrem Zeugnis vergleichbar einem Reiseticket anderweitig fortzuführen.

Schulamtsdirektor Thomas Schulze übermittelte seine Glückwünsche per Videobotschaft. Er erinnerte an die Herausforderungen, die die Pandemie mit sich brachte. Wichtig sei in dieser Zeit die Unterstützung der Jugendlichen durch die Lehrkräfte und Eltern gewesen. Diese Unterstützung sei auch in nächster Zukunft noch immens wichtig.

Münsterhausens Bürgermeister Erwin Haider forderte die Absolventen und Absolventinnen auf, neugierig zu bleiben und verschlossene Türen nicht als Hindernis, sondern als Herausforderung zu betrachten.

Der langjährige Elternbeiratsvorsitzende Drexel betonte das besonders harmonische Miteinander von Schülern, Lehrern und Erziehungsberechtigten an der Mittelschule.

Die Schülerinnen Melanie Kandemir (9a) und Ramona Ilnicka (10a) dankten allen Lehrkräften für zwei schöne und lehrreiche Jahre. Dabei hob die Zehntklässlerin Ramona Ilnicka hervor, dass Schule vor allem dann Spaß mache, wenn Schülerinnen und Schüler merken würden, dass Lehrkräfte ihren Beruf nicht nur als Beruf sehen würden, sondern dieser für sie Berufung sei. Und so seien alle Schülerinnen und Schüler von ihren Klassleitungen Robert Karl (9a), Markus Wörnhör (9b) und Petra Beuer (10a) gemeinsam mit allen Fachkolleginnen und -kollegen der Schule zu einem erfolgreichen Abschluss geführt worden.

Welche Schülerinnen und Schüler besonders gut abgeschnitten haben

Als Jahrgangsbeste im qualifizierenden Mittelschulabschluss erhielten Jakob Kober (1,3), Juliana Ritter (1,5) und Jan-David Pitlik (1,8) (alle 9b) ebenso wie die besten Schülerinnen und Schüler des Mittleren-Reife-Zuges Edanur Biyik (1,56), Donjeta Zyrapi (1,67), Pascal Kersten (1,67) und Marcel Bigon (1,89) neben ihrem Zeugnis von Schulleiter Matthias Unger ein kleines Präsent.

Im Rahmenprogramm, welches von der Musikgruppe der sechsten und siebten Klassen unter Leitung von Maria Geyer sowie einzelnen Schülerinnen der achten bis zehnten Klassen am Klavier, mit Gesang oder Tanz gestaltet wurde, bekamen folgende Schülerinnen und Schüler ihr Abschlusszeugnis ausgehändigt:

M10: Patrick Anghelescu (Thannhausen), Ahmet Aydin (Ziemetshausen), Dominic Batin (Thannhausen), Marcel Bigon (Mindelzell), Philipp Birle (Schönebach), Edanur Biyik (Münsterhausen), Arda Büyükhiz (Thannhausen), Albijona Buqa (Thannhausen), Kerim Cetin (Thannhausen), Jan Dieterich (Münsterhausen), Ege Efe Eskioglu (Thannhausen), Arian Gashi (Thannhausen), Romy Geue (Oberrohr), Janine Göser (Thannhausen), Johanna Haas (Ziemetshausen), Anjesa Hajdaraj (Thannhausen), Jonas Högel (Burg), Maximilian Huttner (Burtenbach), Ramona Ilnicka (Thannhausen), Pascal Kersten (Burg), Xenia Kirchner (Thannhausen), Niklas König (Bayersried), Katharina Müller (Aichen), Timo Plösch (Münsterhausen), Jana Seyrer (Mindelzell), Lea Tobiasz (Münsterhausen), Ling Chi Zehe (Oberrohr), Donjeta Zyrapi (Thannhausen).

Die Klasse 9a der Mittelschule Thannhausen: links Schulleiter Matthias Unger, rechts Klassleiter Robert Karl. Foto: Matthias Unger

9a: Iustyna-Tereza Alexandrovici (Obergessertshausen), Jona Biberacher (Münsterhausen), Angelina Bondarenko (Thannhausen), Timo Fendt (Ziemetshausen), Emin Gashi (Ziemetshausen), Michelle Girrulat (Münsterhausen), Florian Gruber (Ziemetshausen), Ivana Indovska (Thannhausen), Daniel Jakkel (Thannhausen), Melanie Kandemir (Thannhausen), Lars Schirm (Thannhausen), Hakime Helin Simsek (Uttenhofen), Rojin Simsek (Uttenhofen), Endrit Tafaj (Oberrohr), Simon Vogele (Ziemetshausen), Adelina Zsidakovits (Uttenhofen).

9b: Caner Abbak (Thannhausen), Claudia-Erika Alexandrovici (Obergessertshausen), Elias Altstetter (Reichertsried), Lukas Ert (Muttershofen), Jasmin Fischer (Thannhausen), Cristian Guerrieri (Balzhausen), Bastian Halbritter (Thannhausen), Daniel Iljazoviz (Thannhausen), Jakob Kober (Kammeltal), Niklas Micheler (Ziemetshausen), Sveta Milunovic (Münsterhausen), Ana-Maria Pelinar (Thannhausen), Jan-David Pitlik (Thannhausen), Juliana Ritter (Ziemetshausen), Alina Schlichenmaier (Thannhausen), Dion Shala (Thannhausen), Eron Shala (Thannhausen), Joshua Stempfle (Thannhausen), Gentrit.