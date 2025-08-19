Stadt genehmigt Probebetrieb für Brunnen

Gebaut ist der Brunnen schon, und zwar auf einem fremden Grundstück. Im Zuge des Neubaus der Christoph-von-Schmid-Realschule in Thannhausen werden drei Schluckbrunnen für die moderne Heiz- und Kühlanlage benötigt. Beim Bau der drei Brunnen ist ein Missgeschick passiert. Einer von ihnen wurde auf einem angrenzenden Grundstück der Stadt Thannhausen errichtet. Die Stadt war nicht informiert worden. Jüngst hatte der Bauausschuss der Stadt über eine entsprechende wasserrechtliche Erlaubnis zum Betrieb des Brunnens zu entscheiden.
Thannhausen
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden