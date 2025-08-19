Icon Menü
Thannhausen genehmigt Probebetrieb für Schluckbrunnen der Realschule

Thannhausen

Stadt genehmigt Probebetrieb für Brunnen

Zum Neubau der Realschule Thannhausen gehören auch drei Schluckbrunnen für die Heiz- und Kühlanlageanlage. Einer wurde auf dem falschen Grundstück gebaut.
Von Annegret Döring
    • |
    • |
    • |
    Der Neubau der Realschule in Thannhausen erhält für die Heiz- und Kühlanlage drei Schluckbrunnen für den Betrieb einer Wärmepumpe
    Der Neubau der Realschule in Thannhausen erhält für die Heiz- und Kühlanlage drei Schluckbrunnen für den Betrieb einer Wärmepumpe Foto: Annegret Döring

    Gebaut ist der Brunnen schon, und zwar auf einem fremden Grundstück. Im Zuge des Neubaus der Christoph-von-Schmid-Realschule in Thannhausen werden drei Schluckbrunnen für die moderne Heiz- und Kühlanlage benötigt. Beim Bau der drei Brunnen ist ein Missgeschick passiert. Einer von ihnen wurde auf einem angrenzenden Grundstück der Stadt Thannhausen errichtet. Die Stadt war nicht informiert worden. Jüngst hatte der Bauausschuss der Stadt über eine entsprechende wasserrechtliche Erlaubnis zum Betrieb des Brunnens zu entscheiden.

