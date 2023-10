Geparktes Auto angefahren, keine Personalien gemeldet

Ein Unbekannter hat in Thannhausen ein Auto angefahren und sich danach vom Unfallort entfernt. Die Polizei sucht Zeugen.

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Mittwoch, 4. Oktober, zwischen 10 und 10.30 Uhr in der Christoph-von-Schmid-Straße gekommen. Ein geparkter Pkw wurde von einem unbekannten Fahrzeug angefahren. Das berichtet die Krumbacher Polizei. Der Unfallverursacher habe sich jedoch vom Unfallort entfernt, ohne seine Personalien zu melden. Am geparkten Auto entstand laut Polizeiangaben ein Sachschaden am linken, hinteren Kotflügel in Höhe von rund 1000 Euro. Zeugen und Zeuginnen, die Hinweise zu dieser Unfallflucht geben können, sollen sich bei der Polizeiinspektion Krumbach unter der Telefonnummer 08282/9050 melden. (AZ)