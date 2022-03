Gerd Olbrich bleibt Thannhauser SPD-Vorsitzender

Der Vorstand der Thannhauser SPD wurde neu gewählt. Welche personellen Weichenstellungen es gab.

Der Vorstand der Thannhauser SPD bleibt weitgehend unverändert. Die Mitgliederversammlung bestätigte als Vorsitzenden Gerd Olbrich, der auch Chef der SPD-Fraktion im Stadtrat ist. Zu seiner Stellvertreterin wurde Margit Däubler bestimmt. Marion Zwick, die diese Funktion bisher innehatte, wird dem Vorstand als Beisitzerin weiterhin angehören.

Als Kassierer fungiert wie bisher Andreas Fuhrmann. Schriftführerin des Ortsvereins bleibt Renate Förner. Zu Beisitzern wurden außerdem Erwin Däubler und Stefan Herold gewählt. Die Kassenprüfung übernimmt wieder Sandra Reißnauer.

SPD Thannhausen: Olbrich freut sich über Ergebnis der Bundestagswahl

Als Delegierte werden den Ortsverein auf Kreisebene Gerd Olbrich und Margit Däubler vertreten. In seinem Bericht freute sich Gerd Olbrich rückblickend über das gute Ergebnis bei der Bundestagswahl 2021 mit deutlichen Zuwächsen für die SPD auch in Thannhausen und Umgebung. Die neue Bundesregierung unter Führung von Olaf Scholz stehe schon zu Beginn ihrer Arbeit vor extremen Herausforderungen. Die Corona-Pandemie sei noch nicht vorbei, der furchtbare Krieg Putins in der Ukraine zwinge auch Deutschland zu weitreichenden Entscheidungen. (AZ)