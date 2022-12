Thannhausen

Glasfaserausbau für noch schnelleres Internet ab 2024 in Thannhausen

Glasfaserkabel sollen durch die Telekom ab 2024 in Thannhausen verlegt werden. Im Internet sind dann höhere Bandbreiten bis zu einem Gigabit pro Sekunde möglich für Geschäftskunden.

Plus Eine Absichtserklärung der Deutschen Telekom für schnelles Internet wird in der kommenden Woche im Thannhauser Rathaus unterzeichnet. Was geplant ist.

Noch schneller im Internet unterwegs sein, können Thannhauserinnen und Thannhauser ab dem Jahr 2024. Dann, so verspricht es die Telekom, sollen die Ausbauarbeiten für ein Glasfasernetz starten. Die Planungsphase läuft bereits ab dem Jahr 2023, bei der sich das Unternehmen intensiv mit dem Bauamt der Stadt abstimmen will. Eine entsprechende Absichtserklärung wird ein Vertreter der Telekom in der kommenden Woche im Rathaus unterzeichnen.

