Glasscheibe einer Eingangstür wird beschädigt

In der Zeit von Mittwoch, 18 Uhr, bis Donnerstag, 11 Uhr, wurde die äußere Glasscheibe der Eingangstür eines Geschäftes in der Bahnhofstraße in Thannhausen beschädigt. Ein Tatwerkzeug konnte vor Ort laut Bericht der Polizei nicht festgestellt werden. Der Schaden wurde mit rund 200 Euro angegeben. Zeugen können sich bei der Polizei Krumbach, Telefon 08282/905111, melden. (AZ)