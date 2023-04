Graffiti: Jugendliche verursachen Schaden im vierstelligen Bereich

Die Polizei ermittelt in Thannhausen nach einem Hinweis aus der Bevölkerung drei jugendliche Mädchen, die Graffiti gesprüht haben sollen. Der Schaden ist hoch.

Ein Passant hat der Polizeiinspektion Krumbach mitgeteilt, dass ein Bauwerk am Hochwasserschutzdamm südlich von Thannhausen in den vergangenen Tagen mit Graffiti besprüht worden war. Aufgrund der gesprühten Symbole und Ermittlungen in den sozialen Netzwerken gelang es laut Polizeibericht den Beamtinnen und Beamten, drei jugendliche mutmaßliche Täterinnen zu identifizieren, welche die Tat zugaben. Der Sachschaden liegt im vierstelligen Bereich. (AZ)