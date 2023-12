Große Orchesterkoalition beim vorweihnachtlichen Kirchenkonzert in Thannhausen

Plus Warum die Blasmusikkapellen von Thannhausen und Burtenbach gemeinsam konzertierten und welche Zukunftsoptionen sich abzeichnen.

Beim vorweihnachtlichen Kirchenkonzert der Musikvereinigung Thannhausen handelt es sich um eine Traditionsveranstaltung. Jahr für Jahr glichen sich die Bilder, der Konzertbesucher durfte sich auf das Gewohnte freuen. Doch heuer sollte alles anders sein. Allein der erste Blick auf den zur Bühne umfunktionierten Altarraum der Stadtpfarrkirche von Thannhausen ließ erkennen, dass große Veränderungen im Gang sind. Zweierlei Farben, zweierlei Trachten, zwei Dirigenten, eine so große Zahl von Aktiven, dass ein bühnenartiger Vorbau erforderlich wurde.

Die Musikvereinigung Thannhausen und der Musikverein Burtenbach haben gewissermaßen eine große Koalition gebildet und ihre musikalischen Kräfte gebündelt. Zwar war die Rede nur von einem gemeinsamen Projekt, zu Weihnachten und im jungen neuen Jahr 2024 miteinander zu konzertieren, aber allein das Programm, das nun in Thannhausen geboten wurde, sprach eine andere Sprache. Interpretiert wurden große Werke der symphonischen Blasmusik, für die es zum einen einer Fülle unterschiedlicher Instrumente bedarf, zum anderen die einzelnen Register gut, geradezu üppig besetzt sein müssen. Das wuchtige Präludium „Jubilance“ zu Beginn mit seinem phasenweise wabernden Sound oder die nachfolgende „Yorkshire Ballad“ kommen nur zur Geltung, wenn viele Instrumentalisten zu Werke gehen und wenn sich beispielsweise die Holzbläser gegenüber den Blechbläsern behaupten können.