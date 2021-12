Große Sorgen um die Schulwegsicherheit in Thannhausen

Plus Welche Defizite bei der Schulwegsicherheit die Thannhauser Stadträte Gottfried Braun und Henriette Burkhardt-Böck kritisieren und wie die weitere Vorgehensweise aussieht.

Das Reizthema Schulwegsicherheit griff der Thannhauser Stadtrat Gottfried Braun im Bauausschuss auf. Sein emotionaler Redebeitrag zur Situation nach dem Abriss und während der Bauphase der Christoph-von-Schmid-Realschule sorgte für eine lebhafte Auseinandersetzung unter den Stadträten.