Landkreis Günzburg

29.01.2024

"Kleinkrieg" zweier Gastronomen im Kreis Günzburg landet vor Gericht

Plus Anscheinend soll der Nachfolger dem Ex-Betreiber 50.000 Euro für das Inventar der Bar schulden. Was ist dran an der angeblichen Erpressung im Supermarkt?

Von Sophia Huber

Eigentlich schwelt dieser Streit seit Jahren: Es geht um Beleidigungen, Geld, Bedrohung und Erpressung. Die Auseinandersetzung zweier Gastronomen aus dem Kreis Günzburg ist jetzt vor Gericht gegipfelt. Obwohl das keiner der beiden wollte, so sagen sie, kam es trotzdem dazu.

Ursache für den Strafbefehl war folgende Situation: Im Sommer 2023 traf der damals 51 Jahre alte Angeklagte aus dem Kreis Günzburg auf den Geschädigten in einem Supermarkt in Thannhausen. Dort forderte der Angeklagte von seinem Bekannten, dass er ihm binnen einer Woche 50.000 Euro zukommen lassen solle, andernfalls würde er ihm verschiedene Dinge antun. Diese Drohung war laut Staatsanwaltschaft Memmingen geeignet, ernst genommen zu werden. Hintergrund des Gesprächs war die Tatsache, dass der Geschädigte nun die Bar betreibt, die der Angeklagte vorher betrieben hatte.

