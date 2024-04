Muslime vor dem Fastenbrechen: "Nach dem Monat ist man stärker"

Plus Im Ramadan, dem heiligen Monat der Muslime, geht es nicht nur um den Essens-Verzicht. Drei Muslime aus dem Landkreis Günzburg erzählen, wie sie fasten.

18 Stunden darf Mehmet Karatas nichts essen und trinken. Damit er den Tag übersteht, klingelt sein Wecker schon um 4 Uhr morgens. Dann hat Karatas eine halbe Stunde, um möglichst viel Flüssigkeit aufzunehmen. Das Wasser wird er brauchen, denn der 55-Jährige arbeitet als Schweißer. Ein körperlich anstrengender Beruf, bei dem er ins Schwitzen kommt. Wie hält Karatas das durch, während dem Arbeiten zu fasten? Er erklärt: "Du darfst nicht zu viel überlegen, ob du das schaffst. Ansonsten hast du schon verloren."

Mehmet Karatas ist Vorstand der Ditib Ulu Moschee in Günzburg. Mit ihm am Tisch sitzt Ayhan Safak, der Buchhalter der Moschee. Nicht muslimischen Gästen werden im Gemeinschaftsraum des Gotteshauses Datteln und bunte türkische Süßigkeiten gereicht, sie selbst lassen lieber die Finger davon. Für beide habe sich noch nie die Frage gestellt, ob sie fasten oder nicht. Denn für alle Muslima und Muslime ist Ramadan Pflicht. Ausnahmen gibt es nur für Kinder, Schwangere und Soldaten. Wenn eine Muslima zur Fastenzeit ihre Periode hat oder wenn ein Muslim während Ramadan erkrankt, müssen die ausgesetzten Tage nachgeholt werden.