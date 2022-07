Verfolgungsjagd auf der B300 endet mit einer Bewährungsstrafe

Plus Es war eine waghalsige Verfolgungsjagd mit der Polizei, die noch schlimmer hätte enden können. Vor Gericht erscheint der Angeklagte nicht. Dafür gibt es Gründe.

Eine Verfolgungsjagd wie im Film – so stellt man es sich beim Lesen der Anklageschrift zu einem Fall vor, der diese Woche vor dem Günzburger Amtsgericht verhandelt wurde. Im Sitzungsaal wurde schnell klar, der Verursacher dieser Verfolgungsfahrt ist kein Action-Held. Angeklagt wurde er wegen mehrerer Delikte: Trunkenheit im Verkehr, verbotene Kraftfahrzeugrennen, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung.