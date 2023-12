Gute Stimmung auf dem Thannhauser Weihnachtsmarkt trotz Wintereinbruch

Was das Wetter dem Organisationsteam in Thannhausen abverlangte, um die Veranstaltung im Märchenwald durchzuführen.

Ein bisschen Winter wünscht sich jeder Organisator und wohl auch jeder Besucher eines Weihnachtsmarktes. Das Winterwetter steigert die besondere Atmosphäre, hervorgerufen von den Bildern, den Klängen, den Lichtern und Düften. Der ungewöhnlich heftige Wintereinbruch vom vergangenen Wochenende brachte indes eine Fülle von Problemen mit sich beim Adventsmarkt in Thannhausen im Märchenwald der Planet Bambi Stiftung.

Drei Fichten in Thannhausen wurden für den Weihnachtsmarkt gekappt

Man habe, so Oliver Meißner, viel unternehmen müssen, um eine Absage des Adventszaubers im Märchenwald zu verhindern. Eine Herausforderung allein sei es schon gewesen, die Wege und Plätze freizuschaufeln und rutschfest zu gestalten. Weitaus drängender sei die Frage gewesen, ob die Bäume die Schneelast würden tragen können. Die Organisatoren folgten schließlich dem Rat von Experten und ließen die Spitzen von drei Fichten besteigen und die Bäume kappen. Trotz des großen Aufwands und der Dramatik der Ereignisse blicke er mit großer Zufriedenheit auf die vier Tage „Adventszauber im Märchenwald“ zurück, so Oliver Meißner.

40 Bilder So schön war es beim Adventszauber in Thannhausen im Märchenwald Foto: Christoph Sauter

Was an auswärtigen Besuchern aufgrund des Wetters fernblieb, das hätten die Thannhauser ausgeglichen. Er richtiges Wir-Gefühl der Bürger und Bürgerinnen der Stadt und ein Stolz auf diesen besonderen Weihnachtsmarkt von Thannhausen sei spürbar gewesen. Der Kälte trotzten die Gäste mit heißen Getränken und wärmenden Speisen. Zur guten Stimmung hätte auch das attraktive Begleitprogramm beigetragen. Was Flora Meißner von der Planet Bambi Stiftung besonders freut: Dem Glücksrad war ein durchschlagender Erfolg beschieden. An den ersten beiden Tagen stand es fast nie still, die 1000 Sachpreise, die es zu gewinnen gab, waren ausgereicht worden. Der Erlös geht an die Stiftung. Die Thannhauser Bürger zusammenzubringen und die auf Naturschutz, Bildung und Kultur ausgerichtete Planet Bambi Stiftung bekannt zu machen, diese beiden Ziele habe der Thannhauser Weihnachtsmarkt 2023 voll und ganz erfüllt.

