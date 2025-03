Heilige Messe in Thannhausen für alle Kranken mit Empfang der Krankensalbung

Kürzlich fand in der Stadtpfarrkirche Thannhausen der jährliche Gottesdienst für alle Kranken und pflegenden Angehörigen in der Pfarreiengemeinschaft Mindeltal statt. Pfarrer Florian Bach spendete jedem Einzelnen je nach Wunsch entweder den Krankensegen oder das Sakrament der Krankensalbung. Für Pfarrer Bach ist der Krankensalbungsgottesdient immer ein Höhepunkt im Kirchenjahr. Durch die Krankensalbung will uns Gott ganz nahe sein, unsere Seelen berühren, uns Trost spenden und uns heil machen an Leib und Seele. Auch Jesus habe Schmerzen auf sich genommen und sei den Weg des Leidens gegangen. So könne er uns im Leiden nahe sein und uns helfen, alle schweren Lasten zu tragen. (AZ)

