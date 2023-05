Thannhausen

18:00 Uhr

Hochwasserschutz: Deshalb ist momentan die Ursberger Straße gesperrt

Baustelle in Thannhausen: Voraussichtlich bis 7. Juni ist die Ursberger Straße gesperrt. Im Bild links ist das Betonbauwerk zu sehen, in das Hochwasserbarrieren eingehängt werden können.

Plus Die Ursberger Straße in Thannhausen ist seit Montag gesperrt. Der Bauleiter erklärt, warum die Sperrung nötig ist und was sie mit dem Hochwasserschutz zu tun hat.

Von Oliver Wolff

Für viele Autofahrerinnen und Autofahrer kommt die Sperrung der Ursberger Straße in Thannhausen überraschend. Seit Montagfrüh ist die Durchfahrt vom Kreisverkehr auf Höhe des Hotels Sonnenhof Richtung Ursberg beidseitig gesperrt. Am Vormittag mussten einige Autofahrende in Thannhausen umdrehen, die bis zur Sperrung vorgefahren waren, und dann die offizielle Umleitung nehmen. Grund für die Sperrung sind Straßenbauarbeiten, die mit dem Hochwasserschutz zusammenhängen.

Jahrhunderthochwasser bedroht Stadt Thannhausen

Wie berichtet, soll ein langer Deich die Stadt Thannhausen in Zukunft vor Hochwasser schützen. Große Teile davon sind bereits gebaut. Im Zuge dessen sind einige Feldwege in ihrem Verlauf um Thannhausen herum geändert worden. Teils sind sie unterbrochen, und teils sind Wege neu angelegt worden. Thannhausen liegt im Überschwemmungsgebiet der Mindel. Ein im Durchschnitt alle 100 Jahre zu erwartendes Hochwasserereignis bedroht etwa 1600 Bürgerinnen und Bürger.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen