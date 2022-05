Hochwasserschutz erhält stationäres statt mobiles Dieselaggregat

Plus Zunächst hatte man für den Fall eines Stromausfalls bei Hochwasser in Thannhausen ein mobiles Dieselaggregat ins Auge gefasst. Warum es anders kommt.

Informiert worden ist die Stadt Thannhausen über eine Änderung beim Hochwasserschutz. Geplant sei zunächst ein mobiles Dieselaggregat für die Notstromversorgung im Falle eines Stromausfalls bei Hochwasser gewesen, hieß es in der jüngsten Stadtratssitzung. Dieses Aggregat sollte sicherstellen, dass Pumpen weiter mit Strom versorgt werden, die Wasser nach außerhalb des Deiches pumpen sollen. Es sollte in einer Pumpenstation untergebracht und betriebsbereit gehalten werden für den Hochwasserfall.