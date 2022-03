Hundesteuer: Zahlungen fürs Zamperl steigen in Thannhausen

Plus Seit 1996 hat die Stadt Thannhausen die Hundesteuer nicht erhöht. Jetzt werden die Abgaben angepasst. Wie tief Hundehalter in die Tasche greifen müssen.

Auf höhere Gebühren für ihr Haustier müssen sich Hundehalter im Gebiet der Stadt Thannhausen einstellen. In seiner jüngsten Sitzung billigte der Stadtrat mehrheitlich eine Änderung der Steuersatzung und damit eine Erhöhung der Hundesteuer. Inkrafttreten sollen die neuen Gebührensätze ab dem Jahr 2023.