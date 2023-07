Thannhausen

Im Süden von Thannhausen entstehen neue Rundkurse für Radfahrer

Plus Die neuen Thannhauser Pumptrack-Anlagen sind im Bau. Welche Möglichkeiten sie bieten und wie der Zeitplan für die Arbeiten aussieht.

Von Markus Landherr

„Wir haben einen strengen Zeitplan – und der wird eingehalten“, sagt Wilfried Joebgen. Er ist als Bauleiter dafür verantwortlich, dass im Süden von Thannhausen binnen drei Wochen zwei Pumptrack-Anlagen entstehen. „Pumptracks sind Spiel- und Spaßanlagen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene, die sich daran freuen, mit ihrem Fahrrad über eine hügelige Strecke zu fahren, nur durch Verlagerung des eigenen Körpergewichts“, erklärt er. Grundsätzlich könne man die Strecken aber auch mit Skateboards, Inlineskates, Laufrädern oder Rollern oder auch mit dem Rollstuhl befahren. Nur motorisierte Fahrzeuge seien ausgeschlossen.

Für Kleinkinder ab zwei Jahren entsteht ein eigener Parcours östlich der Altglas-Station. Foto: Markus Landherr

Innerhalb von wenigen Tagen haben Joebgen und seine sieben Kollegen am derzeit brachliegenden Freizeitgelände der Stadt südlich des Mindelstadions zwei hügelige Rundkurse modelliert. Auf rund 2200 Quadratmetern wurde dafür der Oberboden abgetragen, und bis zur Fertigstellung werden rund 2500 Tonnen Mineralgemisch eingebracht. Daraus modellieren Joebgen und seine Kollegen, größtenteils in Handarbeit, die Bodenwellen, Hügel und Steilkurven. „Die groben Arbeiten erledigen wir mit Bagger und Radlader. Wenn es an die Details geht, arbeiten wir mit Schaufel und Rechen“, so Joebgen. Der Rundkurs werde im positiven Sinne „tricky“, meint er. Dafür sorgen unter anderem zwei Kurven mit 180 Grad und sechs 90-Grad Kurven. Der Parcours werde aber so angelegt, dass sowohl geübte Fahrer als auch Anfänger auf ihre Kosten kommen.

