Thannhausen

06:00 Uhr

In der Bahnhofstraße in Thannhausen fällt die Weihnachtsbeleuchtung aus

In der Thannhauser Bahnhofstraße wird es in diesem Jahr wohl keine Weihnachtsbeleuchtung geben.

Plus So reagiert die Stadt Thannhausen auf die Energiekrise. An anderen Stellen gibt es keine Einsparmöglichkeiten.

Von Markus Landherr Artikel anhören Shape

Es wird in Thannhausen in diesem Jahr keine städtische Weihnachtsbeleuchtung geben: Darauf verständigte sich der Thannhauser Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung. "Wir leben in dramatischen Zeiten und sollten handeln", sagte Gerd Olbrich (SPD). Auch die Stadt Günzburg werde auf die Weihnachtsbeleuchtung verzichten, so Olbrich weiter. Einen Weihnachtsbaum mit einer energiesparenden LED-Beleuchtung soll es aber geben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .