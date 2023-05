In einem Konzert verschmelzen Musik und geistliches Wort

Die Pfarreingemeinschaft Mindeltal setzt im Marienmonat Mai einen besonderen Konzertakzent in Thannhausen - und begeistert damit Besucherinnen und Besucher.

Wäre in der Ankündigung des Konzerts unter dem Titel "Cantate Mariae" zu lesen gewesen, dass ein Laiensänger solistisch an der Seite einer Profisängerin auftreten würde und beide würden eine Komposition des erfolgreichsten Musicalkomponisten des 20. Jahrhunderts interpretieren, die Stadtpfarrkirche von Thannhausen wäre womöglich noch besser besucht worden, als es ohnehin der Fall war. Aber zum traditionellen Konzert zu Ehren der Gottesmutter im Marienmonat Mai will eine Sensationsankündigung nicht passen. Es ist ein Konzert der die Seele ansprechenden Melodien, der anrührenden Momente.

Und ein solcher Moment war es auch, als sich zur Sopranistin Susanne Rieger, die das "Pie Jesu" von Andrew Lloyd Webber zart und innig begann und sich zu großer Höhe aufschwang, der Tenor Georg Sonner gesellte. Die Stimmen verbanden sich harmonisch, um die Barmherzigkeit Jesu zu erflehen. Der Wohlklang dieser eher schlicht und einfühlsam gehaltenen Musik vermittelt eine Ahnung von einem Frieden überirdischen Ursprungs. Robert Sittny als musikalischer Leiter und Gestalter des Konzerts hatte das Programm gleichsam um dieses "Pie Jesu" herum angeordnet.

Konzert in Thannhausen: Es gab Blöcke mit jeweils drei Liedern

In Blöcken mit jeweils drei Liedern trug der Männerchor Mindeltal volkstümliche Marienlieder vor, klangschön, voluminös und ausgewogen. Gleichmäßig sind die 13 Stimmen auf die vier Stimmlagen verteilt. Den Gegenpart bildeten die Blöcke mit jeweils drei Kunstliedern, von Susanne Rieger vorgetragen und von Robert Sittny an E-Piano oder der Kirchenorgel begleitet. Einen weiten Bogen spannte das Konzert, von der Arie einer Bachkantate zum Lob der Genügsamkeit, sicher auch eine Eigenschaft Mariens, über Haydn und Dvořák zu Bizet und Verdi, deren geistliche Kompositionen meist im Schatten ihres Opernschaffens stehen.

Besonders pointiert und farbig wirkte Verdis "La Vergine degli Angeli", in dem sich Sopran und Männerchor abwechselten und ergänzten, wo sich die hohe Stimme prächtig auf das Fundament von 13 Männerstimmen legen darf. Kaplan Joshi Kochupurakkal hob in seinem geistlichen Wort die Offenheit und Ansprechbarkeit Marias für Gottes Wort und Willen hervor. Das Konzert, so erklärten die Besucher im Anschluss, habe in beeindruckender Weise viele musikalische Stimmen und Strömungen sowie das geistliche Wort zu einer Einheit verschmolzen.