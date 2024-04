In einem Thannhauser Kreisverkehr krachte es

Offenbar aufgrund überhöhter Geschwindigkeit verliert eine 22-jährige Pkw-Fahrerin die Kontrolle über ihr Fahrzeug.

Am Montagmorgen, um 6 Uhr, ereignete sich auf der B 300/ Staatsstraße 2025 auf Höhe des Kreisverkehrs ein Verkehrsunfall mit einem Sachschaden mit etwa 1400 Euro Schaden. Eine 22-Jährige befuhr mit ihrem Pkw zur Unfallzeit die Bundesstraße von Ziemetshausen in Richtung Thannhausen, als diese laut Polizei aufgrund erhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor. Die 22-jährige Pkw-Fahrerin konnte nicht mehr bremsen und fuhr über die Insel des Kreisverkehrs und anschließend in die Schutzplanke auf der nordwestlichen Seite. Das Fahrzeug musste durch eine Fachfirma aus der Schutzplanke befreit werden. Die Pkw-Fahrerin blieb bei dem Unfall unverletzt. (AZ)