In einer Synagoge müssen es zehn Männer sein

Was den Sabbatgottesdienst von einer christlichen Messe unterscheidet. Eine Vorschrift, die auf den Stammvater des jüdischen Volkes zurückgeht.

Der Sabbatgottesdienst in der Synagoge kann erst dann beginnen, wenn zehn Männer anwesend sind. Ist dies nicht der Fall, muss der Gottesdienst ausfallen. Warum müssen es genau zehn Männer sein? Es dürfen natürlich auch mehr sein, nie aber weniger. Frauen zählen nicht. Diese Vorschrift geht zurück auf den Stammvater des jüdischen Volkes: Abraham. Als Gott beschlossen hatte, die Städte Sodoma und Gomorrha wegen all ihrer Laster dem Untergang preiszugeben, setzte sich Abraham für die Städte ein.

Abraham stellte Gott die Frage: „Willst du die Gerechten mit den Frevlern vernichten?“ „Wenn ich fünfzig Fromme in der Stadt finde, dann will ich dem ganzen Ort um ihretwillen vergeben.“ Es ist ein regelrechter Handel, den Abraham mit Gott machte. Die Zahlen der Gerechten gehen immer weiter herunter bis auf zehn. „Selbst wenn in der Stadt zehn Gerechte wären“, würde Gott sie nicht vernichten. Aber diese zehn finden sich nicht. Allein der Neffe Abrahams, Lot, wird mit Frau und seinen Töchtern gerettet, als die beiden Städte untergehen.

Was ein Schnorrer zu einem reichen Bankier sagt

Es werden zehn Fromme benötigt, um die Stadt vor dem Untergang zu bewahren. Was aber ist zu tun, wenn man keine zehn Männer zusammenbringt? Wohlhabende Leute haben sich um einen Stellvertreter bemüht, der für sie am Synagogengottesdienst teilnimmt. Schnorrer, die nur über ein geringes Einkommen verfügen, übernehmen gerne eine solche Vertretung und verdienen sich dabei ihr Mittagessen. Ein Schnorrer sagte zu dem reichen Bankier Rothschild: „Du musst mir dankbar sein, dass ich an deiner Stelle zur Synagoge gehe und bete, denn nur so kannst du ein gutes Werk tun und kannst auch noch in den Himmel kommen.“

Große jüdische Gemeinden wie in Berlin oder München haben eher selten die Schwierigkeit, zehn Männer für den Gottesdienst zusammenzubringen, aber selbst hier kann es zu Engpässen etwa in der Urlaubszeit kommen. Für diesen Fall hat der Synagogendiener ein Notruftelefon, um noch einige Männer zusammenzutrommeln, damit der Gottesdienst stattfinden kann.

Ein Bauer kam als Einziger zum Gottesdienst

In christlichen Gemeinden müsste nicht selten der Gottesdienst ausfallen, gerade an den Werktagen, weil man keine zehn Männer zusammenbringen kann. Hier zählen aber nicht nur die Männer, sondern auch die Frauen. Selbst wenn Männer und Frauen zusammen keine zehn zusammenbrächten, dann gilt immer noch Jesu Wort: „Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen.“ Die heilige Messe müsste nicht einmal ausfallen, wenn sich nur ein einziger Besucher einfände. Das erinnert an jenen Bauern, der als Einziger zum Gottesdienst gekommen war. Der Pfarrer meinte zum Bauern: „Dann können wir heute die Predigt ausfallen lassen.“ Damit war der Bauer nicht einverstanden. „Genau wegen der Predigt bin ich gekommen.“ Am Ende des Gottesdienstes meinte der Bauer zum Pfarrer: „Wenn ich nur eine Henne zu füttern habe, dann schütte ich nicht den ganzen Sack Körner aus.“ Die Predigt hätte also kürzer ausfallen dürfen.

