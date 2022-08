Thannhausen

vor 33 Min.

In Thannhausen findet Unterricht nun in Containern statt

An der Margarete-Ammon-Straße in Thannhausen entstand in sechs Monaten Bauzeit aus 35 Containern ein Schulgebäude für 300 Schülerinnen und Schüler. Mitunter ist es an Sommertagen sehr heiß darin.

Von Annegret Döring

Seit 20. Juni, dem Montag nach den Pfingstferien, ist sie bezogen, die Containerschule, die auf einem Gelände der Fleischwerke Zimmermann an der Margarete-Ammon-Straße in Thannhausen errichtet wurde. Schülerinnen und Schüler der siebten, neunten und nach den Abschlussprüfungen auch der zehnten Jahrgangsstufe werden dort unterrichtet. Die anderen lernen noch im Realschulgebäude an der Fritz-Kieninger-Straße etwas weiter westlich. Notwendig wurde der für rund 300 Lernende geplante Schul-Interimsbau, weil die Christoph-von-Schmid-Realschule aus den 1970er-Jahren grundlegend saniert beziehungsweise zum Teil neu gebaut wird.

