In Thannhausen gibt es neue Ministranten

Plus Von der Pfarrgemeinde wurden auch verdiente Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geehrt. Welche Schwerpunkte Pfarrer Bach in seiner Predigt setzte.

Vor Kurzem führte Pfarrer Florian Bach im Rahmen eines Festgottesdienstes, der vom Chor Marcanto unter der Leitung von Robert Sittny feierlich gestaltet wurde, die neuen Ministranten ein und ehrte traditionell ehrenamtliche Mitarbeiter der Pfarrgemeinde, die in diesem Jahr ein Jubiläum feiern konnten. In seiner Predigt machte er deutlich, dass nur einer unser König sei: Jesus Christus. Er bedankte sich bei allen, die sich für die katholischen Pfarrgemeinde einsetzen, ob als Ministrant oder in sonstigen ehrenamtlichen Diensten.

Von der Thannhauser Pfarrgemeinde wurden verdiente Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geehrt. Foto: Christina Polleichtner-hornung

Unter Zuhilfenahme seiner Primizkrone zeigte Pfarrer Bach auf, wie wichtig es sei, zu erkennen, wer wirklich unser König sei - nämlich Jesus Christus. Als Ministrant sei man ein Diener Gottes und daher ganz nahe bei Jesus Christus. Denn bei jeder Heiligen Messe sei Jesus wirklich gegenwärtig. Es war für Pfarrer Bach eine große Freude, in diesem Jahr sechs neue Ministranten einführen zu können: Mayra, Charlotte und Moritz, Louis, Janina und Kaja. Er segnete die neuen Ministranten/innen und überreichte Ihnen ein gesegnetes Ulrichskreuz. Den neuen Minis und auch ihren Familien sprach er ein herzliches "Vergelt´s Gott" aus. Verabschiedet wurde Fabian Sauter als langjähriger Ministrant. Auch bei ihm bedankte sich Pfarrer Bach recht herzlich.

