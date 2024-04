Thannhausen

In Thannhausen ist ein Kletterpark auf dem Wasser geplant

Plus Die Wakeboard-Anlage in Thannhausen könnte bald um eine Attraktion reicher sein. Was die Eigentümerin am Turncable plant.

Von Markus Landherr

Ein Antrag auf die wasserrechtliche Genehmigung eines schwimmenden Kletterparks stand auf der Tagesordnung des Thannhauser Bauausschusses. Hinter dem sperrigen Titel verbirgt sich die Anfrage der Betreiberin der Turncable-Wakeboard-Anlage, einen sogenannten Aqua Chimp zu errichten.

Laut Eigentümerin Elisabeth Lindinger gibt es allerdings noch keine konkreten Pläne. „Vor einer Investition in dieser Größenordnung wollten wir zunächst die rechtliche Umsetzbarkeit prüfen“, erklärt sie. Entstehen würde der Kletterpark laut Lindinger im östlichen Teil des Wakeboard-Sees. Die Badebucht werde aber erhalten bleiben, sagt sie. Im selben Bereich hatte der Vorbesitzer der Anlage bereits einen Antrag auf die Errichtung einer Surfanlage gestellt, der auch genehmigt wurde. Laut Lindinger soll diese allerdings nicht umgesetzt werden, da deren Wasserbewegungen dem Wakeboarden und Baden abträglich seien, so Lindinger.

