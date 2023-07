In Thannhausen kollidieren Pkw und Zugmaschine

Bei einem Unfall in Thannhausens Zentrum entsteht ein Schaden in Höhe von rund 8000 Euro.

Zu einem Zusammenstoß kam es am Samstag, gegen 18.20 Uhr in Thannhausen auf der Kreuzung Fritz-Kieninger-Straße/Edmund-Zimmermann-Straße. Dabei kollidierten ein Pkw und eine landwirtschaftliche Zugmaschine samt Anhänger. Eine 85-jährige Pkw-Fahrerin, welche die Fritz-Kieninger-Straße in östliche Richtung befuhr, fuhr laut Polizei offensichtlich zu früh in den Kreuzungsbereich ein und stieß hierbei mit ihrem Pkw gegen den Anhänger des 24-jährigen Traktorfahrers, welcher die Edmund-Zimmer-Straße in Richtung Norden befuhr und somit vorfahrtsberechtigt war, wie die Polizei schreibt. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 8000 Euro. (AZ)