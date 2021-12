Thannhausen

18:02 Uhr

Dieser Mann weiß, was ein Waschbär nachts in Thannhausen macht

Plus Mit der Wildtierkamera ist Franz Maurmeir aus Thannhausen nachts auf Spurensuche. Dabei trifft er nicht nur Marder oder Füchse - sondern weiß auch, welches Tier viel Temperament hat.

Von Gertrud Adlassnig

Nachts, wenn Dunkelheit herrscht, die Betriebsamkeit der Menschen weitgehend erlischt und Stille einkehrt, dann, so glauben wir Menschen gerne, legt sich eine Decke der Ruhe über das Land, alles schläft. Doch weit gefehlt. Die Nacht lebt und in ihr Tiere aller Art, die sich im Schutze der Dunkelheit aus ihren Verstecken wagen. Was nachtaktive Wildtiere in einer städtischen Siedlung so machen, wollte Franz Maurmeir aus Thannhausen genauer wissen. Deshalb installierte er eine Wildkamera und entdeckte ein lebhaftes nächtliches Treiben in seinem Garten.

