In Thannhausen schlägt ein Vater mit der Faust zu

Thannhausen: Weil sein Sohn Streit mit zwei Jugendlichen hat, schlägt ein Vater den beiden mit der Faust gegen den Kopf.

Zu einer Körperverletzung kam es am Donnerstag gegen 21.10 Uhr sich auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Edm.-Zimmermann-Straße in Thannhausen. Ein 44-Jähriger traf dort auf einen 14- und einen 16-Jährigen und schlug beiden mit der Faust jeweils gegen die rechte Kopfseite. Im weiteren Verlauf warf er die Fahrräder der beiden Geschädigten um, wobei an einem ein Sachschaden in Höhe von 50 Euro entstand. Die beiden Jugendlichen trugen leichte Verletzungen davon. Grund für den Übergriff war angeblich ein Schulstreit zwischen dem Sohn des 44-Jährigen und den beiden Geschädigten gewesen, teilte die Polizei mit. Ob die beiden Geschädigten tatsächlich die Streitpartner des Sohnes waren, ist bisher nicht geklärt. Den 44-Jährigen erwartet eine Anzeige wegen vorsätzlicher Körperverletzung. (AZ)