Thannhausen

11:30 Uhr

In Thannhausen werden an Weihnachten ganz besondere Wünsche wahr

Plus Ob Schrank, Bett oder Tablet für die Schule: Thannhauser spielen Christkind für ihre Mitbürger und schenken Freude zum Weihnachtsfest. Die Wunschbaumaktion iist wieder ein Erfolg.

Von Annegret Döring

Nicht nur Kinderaugen, auch die der Erwachsenen strahlen, wenn Wünsche wahr werden. An Weihnachten ist die Wahrscheinlichkeit statistisch höher, dass so etwas geschieht. So passierte es auch in Thannhausen, wo die Wunschbaumaktion dieses Jahr ein voller Erfolg war.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

