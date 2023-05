In Thannhausen wird die Faszination Fallschirmspringen erlebbar

Plus Beim Fallschirm-Zielspringen gibt es spektakuläre Leistungen. Was die Damen vom Schweizer Team „Paradodendro Accuracy“ über ihre Sportart berichten.

Fallschirm-Zielspringen braucht gute Sicht. Mindestens 1000 Meter über dem Boden müssen frei von Dunst, Nebel und Wolken sein. Der Deutschland-Cup im Zielspringen, veranstaltet vom Luftsportverein Thannhausen, konnte am vergangenen Samstag erst mit großer Verzögerung beginnen. Die 10 teilnehmenden Teams mussten sich in Geduld üben.

Die meisten der Aktiven vertrieben sich mit Brett- und Kartenspielen in der Flugplatz-Gaststätte die Zeit. Warten gehöre bei dieser Sportart einfach dazu, erklärten die Damen vom Team „Paradodendro Accuracy“ im Gespräch mit unserer Zeitung. Die fünf Schweizerinnen zählten zu den Stars der Veranstaltung in Thannhausen, denn dieses Team hatte bei der 37. Weltmeisterschaft der Fallschirmspringerinnen 2022, ausgetragen im tschechischen Strakonice, die Bronzemedaille geholt. Es sei das erste Mal gewesen, dass es eine Schweizer Mannschaft bei diesem Wettbewerb bis auf das Siegertreppchen der Weltelite geschafft habe, erzählen sie stolz.