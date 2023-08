Thannhauser Pflegeservice feiert ein dreifaches Jubiläum

Wie sich interessierte Bürger ein Bild von den Angeboten des „Pflegeservice Schneider“ verschaffen konnten und welche Höhepunkte es am Jubiläumstag gab.

In der gesamten Innenstadt waren die Trommler und Pfeifer vom „Fähnlein Schertlin“ aus Mindelheim zu hören. Platziert hatten sich die historisch gewandeten Spielleute auf den Stufen zum Eingang des ehemaligen Hotels „Schreiegg’s Post“. Die Aufmerksamkeit, welche die Spielleute auf sich zogen, war ganz nach dem Geschmack von Luljeta Avdijaj. Sie ist verantwortlich für die Aktivitäten von „Pflegedienst Schneider“ in Thannhausen. Die Spielleute sollten einen auffallend lautstarken Betrag leisten zu einem dreifachen Anlass. Das 30-jährige Bestehen von Pflegedienst Schneider in Kirchheim sollte gefeiert werden, zudem die dreijährige Präsenz des Pflegedienstanbieters in Thannhausen und das nun seit zwei Jahren bestehende Angebot im ehemaligen Hotel „Schreiegg’s Post“.

Alle interessierten Bürger waren zum dreifachen Jubiläum eingeladen, sich ein Bild zu verschaffen von den beiden Angeboten des Pflegeservice Schneider im ehemaligen Hotel und Gourmetrestaurant. In den beiden oberen Geschossen sind in den früheren 12 Hotelzimmern Pflegebedürftige untergebracht. Die ehemalige Lobby und der Fitnessbereich im Dachgeschoss des Hotels sind umgestaltet worden zu Gemeinschaftsräumen, damit die Hausbewohner ein Leben in einer familiären Wohngemeinschaft führen können, und zwar möglichst selbstbestimmt.

Stündlich gab es in Thannhausen Hausbesichtigungen

Beim ambulant betreuten Wohnen richtet sich der Service maßgeschneidert aus an den jeweiligen und aktuellen Bedürfnissen der Klientel. In den Räumen des Erdgeschosses befindet sich die Tagespflege. Interessierte Bürger hatten zum Dreifachjubiläum die Möglichkeit, an einer der stündlich durchgeführten Hausbesichtigungen teilzunehmen und sich über das Konzept der Einrichtung zu informieren. Im Erdgeschoss, in den Räumen des ehemaligen Restaurants, demonstrierte Ewa Kubitschek ein wichtiges Element in der Tagespflege, nämlich spezielle Bewegungsangebote für Seniorinnen und Senioren. Sie lud alle Besucher zur Teilnahme ein, damit sie erfahren konnten, wie selbst bei eingeschränkter Beweglichkeit Tänze, Gymnastik und Ballspiele im Sitzen möglich sind und wie dabei Beweglichkeit, Konzentration und Spaßfaktor im Einklang sind.

Räume wurden mit großem ästhetischem Gespür gestaltet

Die von Birgit Goltermann mit großem ästhetischem Gespür gestalteten Räume des Hauses sind laut Luljeta Avdijaj eine Besonderheit von Tagespflege und ambulant betreutem Wohnen im ehemaligen 4-Sterne-Superior-Hotel. Multiprofessionell würde im Hause gearbeitet, multikulturell sei die Klientel, Vielfalt sei ein wichtiges Qualitätsmerkmal des Angebots. In einer Phase, als Pflegeangebote in Thannhausen defizitär waren, expandierte der Pflegeservice Schneider nach Thannhausen und konnte sich in den drei Jahren seither in den Bereichen ambulante Pflege, Tagespflege und ambulant betreutes Wohnen bestens etablieren.

