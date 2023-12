In Thannhausen wird ein Fahrrad gestohlen

67-Jähriger hatte sein Mountainbike am Raiffeisenplatz abgestellt. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein 67-Jähriger stellte am Donnerstag im Zeitraum zwischen 11.30 Uhr und 11.35 Uhr sein Mountainbike unversperrt vor einem Büchergeschäft am Thannhauser Raiffeisenplatz ab. Als er an den Abstellort zurück kam, war das Fahrrad laut Polizei von einem Unbekannten entwendet worden. Zeugen, die Angaben zum unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Krumbach unter (08282) 905-0 zu melden. (AZ)